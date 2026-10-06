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Gündem Futbolcu Kundakçı cinayetinde bir sanığa müebbet, Aleyna Kalaycıoğlu'na tahliye istendi
Gündem

Futbolcu Kundakçı cinayetinde bir sanığa müebbet, Aleyna Kalaycıoğlu'na tahliye istendi

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Futbolcu Kundakçı cinayetinde bir sanığa müebbet, Aleyna Kalaycıoğlu'na tahliye istendi

Ümraniye'de öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı davasında savcı, Alaattin Kadayıfçıoğlu için müebbet, dört sanık için adli kontrolle tahliye istedi.

Ümraniye'de 19 Mart'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Sanık Aleyna Kalaycıoğlu için ise 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi ve tahliyesi talep edildi.

Mütalaa, Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü celsesi öncesinde açıklandı. Savcılığın Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaki talebi iddianameden farklı: İddianamede Kalaycıoğlu'nun 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Dört sanık için adli kontrol şartıyla tahliye talebi

Savcı, tutuklu sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Engin Taşkıran'ın, tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan için ise üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraat talep edildi. İddianamede Zuhal Kalaycıoğlu hakkında da 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis istenmişti. Yıldızhan, soruşturma aşamasında tahliye edilmişti.

Saldırı 19 Mart'ta Ümraniye'de yaşandı

İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak amacıyla ortak arkadaşları Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu ile görüşüp ikilinin barışması için aracı oldu.

Kundakçı ve Canbay, konuşmak üzere olay yerine geldi. Araçta bekledikleri sırada yanlarına yaklaşan bir kişi araca ateş açtı. Ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırının ardından, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. İddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu için 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istenmiş, diğer sanıklar hakkında da değişen oranlarda hapis cezaları talep edilmişti.

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