Futbolcu Arda Turan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı Ünlü futbolcu Arda Turan ile şarkıcısı Berkay arasında yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı.

Ünlü futbolcu Arda Turan ile şarkıcısı Berkay arasında yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı. Arda Turan 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay davasında mahkeme üçüncü duruşmada bugün kararını açıkladı. Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 10 ay ve "meskun mahalde ateş etmek" suçundan 10 ay, toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı. Turan, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Mahkeme hükmün açıklanması geriye bıraktı. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.

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