  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Göztepe: 2 - Kırklarelispor: 0 - İzmir temsilcisi 5. tura yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 23:02:31 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Alper Çetin, Suat Güz, Mert Bulut

Göztepe: Megyeri, Gassama, Titi, Atınç Nukan, Burekovic, Burak Süleyman (Dk. 56 Guilherme), Kubilay Sönmez (Dk. 73 Yalçın Kayan), Efe Binici (Dk. 56 Soner Aydoğdu), Tripic (Dk. 73 Halil Akbunar), Mossoro, Napoleoni (Dk. 88 Berkan Emir)

Kırklarelispor: Kubilay Anteplioğlu, Davut Babur, İbrahim Sürgülü, Hamza Özdemir, Serkan Sözmen, Kubilay Akyüz (Dk. 81 Atakan Arslan), Sercan Türkeri (Dk. 65 Ersel Aslıyüksek), Emre Keleşoğlu, Mert Sinan Pekesen, Yunus Emre Yalçın (Dk. 90 Görkem Fidan), Emre Balkı

Goller: Dk. 83 Halil Akbunar, Dk. 90+4 Guilherme (Penaltıdan) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 49 Efe Binici (Göztepe), Dk. 81 Kubilay Akyüz, Dk. 90+3 Hamza Özdemir (Kırklarelispor)

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibi Göztepe, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Kırklarelispor'u 2-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Yunus Emre Yalçın'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

18. dakikada sağ kanattan Burak Süleyman'ın verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kubilay'da kaldı.

58. dakikada sağ kanattan Gassama'nın pasıyla penaltı noktası yanında topa sahip olan Tripic'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci kontrol etti.

83. dakikada sol kanatta Burekovic'in pasıyla topla buluşan Halil Akbunar, ceza sahası girmeden yaptığı ortada meşin yuvarlak doğrudan ağlara gitti: 1-0.

90+3. dakikada Hamza Özdemir'in müdahalesiyle Halil Akbunar'ın yerde kalmasına hakem penaltı kararı verdi. Atışı 90+4. dakikada gole çeviren Guilherme skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Göztepe, kupada 5. tura yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merakla bekleniyordu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika duyurdu
Eğitim

Merakla bekleniyordu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika duyurdu

5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için hazırlanan kaynak fasiküllerin ikinci üniteleri yayımlandı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel M..
İsimleri 2018'de, İngilizce listede görülmüştü! Afyon'da yakalandılar
Spor

İsimleri 2018'de, İngilizce listede görülmüştü! Afyon'da yakalandılar

2018'de düzenlenen bir operasyonda DEAŞ'ın İngilizce hazırladığı listede isimleri tespit edilen 2 terörist, Afyonkarahisar'da yakalandı...
Skandal Karabağ kararı sonrası Fransa'ya şok: Eşbaşkanlıktan çıkarın
Dünya

Skandal Karabağ kararı sonrası Fransa'ya şok: Eşbaşkanlıktan çıkarın

Azerbaycan Milli Meclisi, Dağlık Karabağ ile ilgili skandal bir karara imza atan Fransa'nın AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığından çıkarılması iç..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay