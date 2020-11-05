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Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Yeni Malatyaspor: 2 - Artvin Hopaspor: 0 - Malatya ekibi 4. tura yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 20:24:17 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Tolga Atasoy, Güner Mumcu Taştan

Yeni Malatyaspor: Herrera, Murat Akça, Hadebe, Erşan Yaşa (Dk. 74 Semih Kaya), Bülent Cevahir, Acquah, Zuqui (Dk. 48 Ahmet Ildız), Lukoki, Olcay Şahan (Dk. 46 Berk Yıldız), Mustafa Eskihellaç (Dk. 74 Adem Büyük), Umut Bulut (Dk. 46 Jetmir Topalli)

Artvin Hopaspor: Murat Özkan, Yunus Emre Çabuker, Güray Fırat, Eray Pazar, Furkan Cinkaya (Dk. 71 Mehmet Avcı), Oğuzhan Kanmaz (Dk. 85 Hüseyin Can Öztürk), Doğukan Bad, Doğan Çamlı (Dk. 86 Hüseyin Durak), Yücel Yıldırım, Tugay Yıldırım (Dk. 87 Ufuk Boncukçu), Mertcan Arslan (Dk. 46 Berkay Yılmaz)

Goller: Dk. 66 Acquah, Dk. 79 Jetmir Topalli (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 31 Yücel Yıldırım (Artvin Hopaspor)


MALATYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Yeni Malatyaspor, Misli.com 3. Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor'u 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

İlk yarının golsüz sonuçlandığı maçta, 66. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın köşeden ortaladığı top, Acquah'ın kafa vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-0.

79. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor'un atağında, Adem Büyük'ün pasını alan Jetmir Topalli, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0.ç

Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Yeni Malatyaspor, adını Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yazdırdı.

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