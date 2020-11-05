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Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Eskişehirspor: 3 - Cizrespor: 2 - Eskişehir temsilcisi 4. tura yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:33:44 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Eskişehir

Hakemler: Mustafa Aydın, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Hidayet Zeybek

Eskişehirspor: Melih Ağa, Hasan Ulaş Uyğur, Furgan Polat (Dk. 74 Onur Arı), İbrahim Halil Öner (Dk. 83 Tolga Yakut), Talha Erdoğan, Kaan Gül (Dk. 60 Onurhan Uyanık), Alperen Kocabaş, Arda Okumuş, Buğra Çağlıyan (Dk. 84 Melih Nezir), Furkan Balaban, Sholaja

Cizrespor: Murat Günal, Hüseyin Rüzgar (Dk. 30 İsmail Arda Yamaç), Özgür Kedikli, Doğan Seçkin Şavkın, Hakan Doğan (Dk. 88 Yusuf Emre Karaman), Ekrem Sütçü, Yusuf Kerçin, Berk Kal, Emre İşçiler (Dk. 77 Samed Kartal), Oktay Demircan, Ahmet Demir

Goller: Dk. 9 Hakan Doğan, Dk. 11 Yusuf Kerçin (Cizrespor), Dk. 37 Talha Erdoğan, Dk. 89 Onur Arı, Dk. 90+4 Tolga Yakut (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Hüseyin Rüzgar, Dk. 50 Özgür Kedikli, Dk. 81 Samed Kartal, Dk. 82 Murat Günal, Dk. 88 Hakan Doğan (Cizrespor), Dk. 78 Hasan Ulaş Uyğur, Dk. 90+2 Melih Nezir, Dk. 90+3 Alperen Kocabaş (Eskişehirspor)


ESKİŞEHİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, Misli.com 3. Lig takımlarından Cizrespor'u 3-2 mağlup ederek, 4. tura yükseldi.

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