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Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Adana Demirspor: 3 - Alanya Kestelspor: 1 - Adana ekibi 4. tura yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:01:53 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Veli Karakaya, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Melih Kurtulmuş

Adana Demirspor: Emre Selen (Dk. 73 Vedat Karakuş), Semih Güler, Anıl Karaer, Okan Alkan, Mehmet Berkant Yayla, Traore (Dk. 35 Kosecki), Alaattin Hamza Ok, Sedat Şahintürk (Dk. 58 İzzet Çelik), Emircan Altıntaş, Yunus Akgün (Dk. 58 Samed Ali Kaya), Lanzafame (Dk. 73 Emrecan Uzun)

Alanya Kestelspor: İsmail Ünsal, Murat Sevimler, Sabutay Alper Bayülken, Berkan Arı, Mert Korkmaz, Hasan Kürşat Kara (Dk. 66 Yunus Emre Yıldız), Buluthan Bulut (Dk. 88 Ufuk Özcan), Ali Berke Timurcinoğlu (Dk. 73 Okan Şahingöz), Güner Okay (Dk. 66 Ali Eren Daşdemir), Talha Yünkuş, Efe Görgülü

Goller: Dk. 19 Alaattin Hamza Ok, Dk. 41 Anıl Karaer, Dk. 49 Okan Alkan (Adana Demirspor), Dk. 81 Efe Görgülü (Alanya Kestelspor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Hasan Kürşat Kara, Dk. 82 Murat Sevimler (Alanya Kestelspor), Emrecan Uzun, Dk. 90 Mehmet Berkant Yaylan (Adana Demirspor)


ADANA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 3. Lig takımı Alanya Kestelspor'u 3-1 yenerek, 4. tura yükseldi.

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