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Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Menemenspor: 1 - Anagold 24Erzincanspor: 1 - Rakibine penaltı atışlarında 9-8 üstünlük kuran Anagold 24Erzincanspor, 4. tura yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:07:14 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Kadir Beyaz, Çağrı Yıldırım

Menemenspor: Amir Güren, Yusuf Talum, Furkan Bayır, Murat Erdemir, Taşkın Çalış, Cem Çelik (Dk. 97 Ali Uygar Avcı), Kamara, Mehmet Aytemiz, Nuri Emre Akşit (Dk. 81 Hejar Tan) (Dk. 119 Emir Arı), Rıdvan Koçak, Oğulkan Aydın (Dk. 46 Muhammet Özer) (Dk. 106 Alper Buğan)

Anagold 24Erzincanspor: Murat Demir, Uğur Daşdemir, Yunus Emre Çakır (Dk. 46 Rıdvan Türker), Orhan Taşdelen, Abdulcebrail Akbulut, Ahmet Kaan Ergün, Batuhan Yılmaz (Dk. 46 Sefa Akgün), Muhammed Samed Karakoç, Uğurcan Bekçi (Dk. 80 Emirhan Demir), Ahmet Ürer (Dk. 60 Umut Sönmez), Abdulkadir Özgen

Goller: Dk. 53 Yusuf Talum (Menemenspor), Dk. 70 Muhammed Samed Karakoç (Anagold 24Erzincanspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Batuhan Yılmaz, Dk. 75 Uğur Daşdemir ve Uğurcan Bekçi, Dk. 87 Ahmet Kaan Ergün, Dk. 93 Rıdvan Türker (Anagold 24Erzincanspor), Dk. 83 Taşkın Çalış (Menemenspor)


İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Anagold 24Erzincanspor, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada Menemenspor'a penaltı atışlarında 9-8 üstünlük kurarak adını 4. tura yazdırdı

Ev sahibi Menemenspor'da Taşkın Çalış, Rıdvan Çalış, Alper Buğan, Furkan Bayır, Kamara, Ali Uygar Avcı, Mehmet Aytemiz ve Emir Arı penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Yusuf Talum ise penaltı atışından faydalanamadı.

Anagold 24Erzincanspor'da ise Abdulkadir Özgen, Sefa Akgün, Orhan Taşdelen, Umut Sönmez, Muhammed Samed Karakoç, Abdulcebrail Akbulut, Rıdvan Türker, Uğur Daşdemir ve Emirhan Demir penaltı atışlarında topu filelerle buluşturdu.


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