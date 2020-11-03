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Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Adanaspor: 2 - 68 Aksaray Belediyespor: 1

Yeniakit Publisher
2020-11-03 17:35:55 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: 5 Ocak Fatih Terim Stadı

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Çetin Öncel, Burak Sami Şad

Adanaspor: Yaşar Memişoğlullarından, Umut Sözen, Ömer Çiçek (Dk. 66 Belem), Ahmet Bahçıvan, Muhammet Ömer Çakı (Dk. 88 Melih Kaya İşdil), Evren Korkmaz, Cenk Alptekin, Ozan Papaker (Dk. 80 Hessemb), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Roni (Dk. 88 İbrahim Aksu), Serhat Tunç (Dk. 46 Berkan Fırat)

68 Aksaray Belediyespor: Mehmet Akif Önal, Ömer Yıldırım, Gürcan Gözüm, Muzaffer Kahrıman, Mustafa Apardı (Dk. 68 Fatih Şerifoğlu), Muhammet Taha Şahin (Dk. 77 Oğuzhan Köseoğlu), Serkan Gürses (Dk. 68 Ahmet Can Arık), Güney Tutcuoğlu (Dk. 77 Hikmet Enes Etlik), İbrahim Konuksever (Dk. 40 Taha Batuhan Güleryüz), Necmi Çoban, Vehbi Furkan Yıldırım

Goller: Dk. 18 Muzaffer Kahrıman (68 Aksaray Belediyespor), Dk. 45+3 Ozan Papaker, Dk. 71 Roni (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Serkan Gürses, Dk. 50 Muhammet Taha Şahin, Dk. 82 Ahmet Can Arık (68 Aksaray Belediyespor), Dk. 33 Serhat Tunç, Dk. 58 Ahmet Bahçıvan (Adanaspor)


ADANA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, 3. Lig takımı 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenerek, 4. tura yükseldi.

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