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Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Kupada 3. tur maçlarının programı belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-26 19:22:05 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre yapılacak 3. tur karşılaşmalarının programı şöyle:

3 Kasım Salı:

13.00 Balıkesirspor-Esenler Erokspor (Balıkesir Atatürk)

13.00 Tuzlaspor-Bayburt İl Özel İdare (Tuzla Belediye)

15.30 Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Altay-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 MKE Ankaragücü-Kocaelispor (Eryaman)

4 Kasım Çarşamba:

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Ankara Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor (Aktepe)

13.00 Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)

13.00 Ümraniyespor-Kırklarelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.00 Ankaraspor-Pazarspor (Osmanlı)

13.00 Beypiliç Boluspor-Hacettepe (Bolu Atatürk)

13.00 Giresunspor-Tekirdağspor (Giresun Atatürk)

15.30 Altınordu-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.30 Adana Demirspor-Alanya Kestelspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Fatih Karagümrük-Nevşehir Belediyespor (Vefa)

18.00 Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Bursaspor-Karşıyaka (Bursa Büyükşehir Belediye)

5 Kasım Perşembe:

13.00 Yılport Samsunspor-Muğlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.00 Bodrumspor-Niğde Anadolu FK (Bodrum İlçe)

13.00 Manisa FK-Gümüşhanespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.00 İnegölspor-Sultanbeyli Belediyespor (İnegöl İlçe)

13.00 Kahramanmaraşspor-Somaspor (12 Şubat)

13.00 Sancaktepe FK-Serik Belediyespor (15 Temmuz)

13.00 Tarsus İdmanyurdu-İçel İdmanyurdu (Tarsus İlçe)

13.00 Zonguldak Kömürspor-Darıca Gençlerbirliği (Devrek İlçe)

13.00 Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor (Zafer)

13.00 Uşakspor-Şile Yıldızspor (Uşak 1 Eylül)

13.00 Kırşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Kırşehir Ahi)

13.00 Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)

13.00 GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kastamonu Gazi)

13.00 Ankara Demirspor-Mamak FK (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Ergene Velimeşespor-Karacabey Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Sarıyer-Turgutluspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Vanspor FK-Sivas Belediyespor (Van Atatürk)

13.00 Pendikspor-Düzcespor (Pendik)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 İstanbulspor-Elazığspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15.30 Sakaryaspor-Diyarbekirspor (Yeni Sakarya Atatürk)

15.30 Eskişehirspor-Cizrespor (Eskişehir Yeni)

15.30 Akhisarspor-Etimesgut Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

18.00 Yeni Malatyaspor-Artvin Hopaspor (Yeni Malatya)

20.30 Atakaş Hatayspor-Şanlıurfaspor (Antakya Atatürk)

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