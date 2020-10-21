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Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Kupada 3. tura yükselen 11 takım belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:38:54 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesi oynanan 11 maçla sürdü.

Kupada rakiplerine üstünlük kuran Diyarbekirspor, Esenler Erokspor, Yomraspor, Cizrespor, Nevşehir Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor, Alanya Kestelspor, Artvin Hopaspor, Şile Yıldızspor, Muğlaspor ve Düzcespor 3. tura yükseldi.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Elazığ Karakoçan-Diyarbekirspor: 1-2

Esenler Erokspor-Arnavutköy Belediyespor: 3-3 (4-2 Penaltılarda)

1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor: 0-1

Muğlaspor-Kızılcabölükspor: 1-1 (3-1 Penaltılarda)

Çatalcaspor-Şile Yıldızspor: 0-1

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Düzcespor: 1-1 (4-5 Penaltılarda)

Ofspor-Yomraspor: 0-1

Cizrespor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-1

Nevşehir Belediyespor-Kozanspor: 1-0

Sultanbeyli Belediyespor-Yalovaspor: 1-0

Isparta 32-Alanya Kestelspor: 0-1



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