Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ile TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenecek ihale süreci ocak ayında başlattı. Teklifler için son başvuru tarihi olarak ise 14 Şubat Pazartesi saat 14.00 gösterilmişti. Teklif sürecinin tamamlanmasının ardından gözler verilecek olan karara çevrildi.

Futbol yayın ihalesi hangi kanal aldı son durum

Süper Lig ve 1. Lig’in yeni yayın ihalesi için kurulan komisyon toplandı. Türkiye Futbol Federsyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen komisyonda, ihale komisyonuna başkanlık yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir’in yanı sıra TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Kadir Kardaş ve Erhan Kamışlı, Kulüpler Birliği İhale Komisyonu’nda yer alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil hazır bulundu. Bu isimlerin yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu da komisyona katılım sağladı.

TFF Başkanı Özdemir ihale için, "Bugün itibarıyla tarih ve saat noktalanmıştır. 36’sı yurt dışından 46 firma şartnameyi incelemek için almıştı. Türk futboluna katkı sağlamak isteyen ve ihaleye talip olan yerli, yabancı tüm seçkin kuruluşlara teşekkür ediyorum. Komisyon olarak bu teklifleri noter huzurunda açarak değerlendirmemizi yapacağız ve inşallah en iyi teklifi yaparak kazanan yayıncımızla ya da yayıncılarımızla yola devam edeceğiz. Umuyorum ki bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların neticesini en iyi şekilde alacağız” dedi.