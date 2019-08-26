Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası - Türkiye, 17 yaş altı kategorisinde düzenlenen turnuvadaki ilk maçında Litvanya ile 1-1 berabere kaldı



İSTANBUL (AA) - Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da katıldığı Viktor Bannikov Turnuvası'ndaki ilk maçında Litvanya ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 8 takımın katıldığı turnuvada Belarus, Slovakya ve Litvanya ile B Grubu'nda yer aldı. Ay-yıldızlı ekip, başkent Kiev'de düzenlenen turnuvanın ilk maçında Borispol Stadı'nda Litvanya ile karşılaştı. Milli takımın golünü 17. dakikada Emin Bayram atarken, Litvanya'nın golünü 77. dakikada Eimantas Dzinga kaydetti. Ay-yıldızlı ekipte Ömer Faruk Beyaz 70. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Gruptaki diğer karşılaşmada Slovakya, Belarus'u 2-1 yendi. Teknik direktör Mehmet Yıldırım yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvadaki ikinci maçında yarın Slovakya ile karşılaşacak.

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