Futbol: UEFA Uluslar Ligi
B Ligi 3. Grup son hafta maçında Macaristan'a 2-0 yenilen Türkiye, C Ligi'ne düştü
İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6. hafta maçları tamamlandı.
UEFA Uluslar Ligi gruplarının son haftasında milliler, deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu.
Gruptaki diğer müsabakada ise Sırbistan, sahasında Rusya'yı 5-0 yendi.
Bu sonuçların ardından Macaristan, grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi. İkinci sıradaki Rusya ve üçüncü Sırbistan, B Ligi'nde yoluna devam etti. Son sıradaki Türkiye ise C Ligi'ne düştü.
Puan ve ikili averajları eşit olan Sırbistan ile Türkiye arasındaki sıralamayı, deplasmanda atılan goller belirledi. Sırbistan, Türkiye'ye deplasmanda attığı 2 golün avantajıyla grubu 3. sırada bitirdi.
B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|Macaristan
|6
|3
|2
|1
|7
|4
|3
|11
|Rusya
|6
|2
|2
|2
|9
|12
|-3
|8
|Sırbistan
|6
|1
|3
|2
|9
|7
|2
|6
|Türkiye
|6
|1
|3
|2
|6
|8
|-2
|6