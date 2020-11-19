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Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

B Ligi 3. Grup son hafta maçında Macaristan'a 2-0 yenilen Türkiye, C Ligi'ne düştü

Yeniakit Publisher
2020-11-19 00:54:54 -
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6. hafta maçları tamamlandı.

UEFA Uluslar Ligi gruplarının son haftasında milliler, deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu.

Gruptaki diğer müsabakada ise Sırbistan, sahasında Rusya'yı 5-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Macaristan, grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi. İkinci sıradaki Rusya ve üçüncü Sırbistan, B Ligi'nde yoluna devam etti. Son sıradaki Türkiye ise C Ligi'ne düştü.

Puan ve ikili averajları eşit olan Sırbistan ile Türkiye arasındaki sıralamayı, deplasmanda atılan goller belirledi. Sırbistan, Türkiye'ye deplasmanda attığı 2 golün avantajıyla grubu 3. sırada bitirdi.

B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAv.Puan
Macaristan632174311
Rusya6222912-38
Sırbistan61329726
Türkiye613268-26
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