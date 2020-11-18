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Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Macaristan: 0 - Türkiye: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-11-18 23:39:35 -
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Stat: Puşkaş Arena

Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)

Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun

Macaristan: Dibusz, Fiola, Lang, Szalai, Nego, Siger, Nagy, Hangya, Kalmar, Könyves, Nikolic


İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynanan Macaristan-Türkiye maçının ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

6. dakikada ay-yıldızlı ekip serbest vuruş kazandı. Macaristan kalesini cepheden gören pozisyonda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda, kaleci Dibusz iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

9. dakikada Macaristan'ın gelişen atağında Kalmar, kaleye yaklaşık 30 metreden sert vurdu, top üstten auta gitti.

28. dakikada Mahmut Tekdemir'in sağdan kullandığı taç atışı sonrası ceza sahası içinde topu kontrol eden Hakan Çalhanoğlu'nun savunmaya rağmen vuruşunda, kaleci Dibusz yerden uzak köşeye giden meşin yuvarlağa uzanarak sahip oldu.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.


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