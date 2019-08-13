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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

- Olympiakos: 2 - Medipol Başakşehir: 0- Şampiyonlar Ligi'ne eleme turunda veda eden turuncu-lacivertli takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek

13 Ağustos 2019 Salı 23:32
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi


Stat: Georgios Karaiskakis

Hakemler: Bobby Madden, Douglas Ross, David Roome (İskoçya)

Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme (Dk. 89 Koutris), Podence (Dk. 68 Randelovic), Valbuena (Dk. 82 Camara), Masouras, Guerrero

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, Azubuike, Attamah (Dk. 59 Demba Ba), Visca, Robinho (Dk. 46 Arda Turan), Elia, Crivelli (Dk. 75 Gulbrandsen)

Goller: Dk. 55 Semedo, Dk. 78 Valbuena (Penaltıdan) (Olympiakos)

Sarı kartlar: Dk. 36 Azubuike, Dk. 62 Clichy (Medipol Başakşehir), Dk. 59 Semedo, Dk. 70 Elabdellaoui (Olympiakos)


ATİNA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 2-0 yenildi.

Sahasında oynadığı ilk maçı da 1-0 kaybeden turuncu-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi'ne eleme turunda veda etti. Medipol Başakşehir, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

50. dakikada Olympiakos'un sol kanattan gelişen atağında, Podence'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena'nın şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

55. dakikada Olympiakos öne geçti. Sağ kanattan Valbuena'nın kullandığı serbest atışta, Guerrero'nun altıpas önünden kafa vuruşunda, kaleci Mert topu çeldi. Arka direkte boşta kalan topu Semedo ağlara gönderdi: 1-0

63. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Clichy'nin sol kanattan yaptığı ortada top ters tarafa açıldı. Visca'nın ceza sahası içinde sağ çaprazdan bekletmeden çektiği şutta kaleci Jose Sa, köşeden topu çeldi.

66. dakikada Elia'nın pasıyla Olympiakos ceza sahası önünde topla buluşan Caiçara, çok sert vurdu. Kaleci Jose Sa, sağ köşeye giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında, Arda Turan'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Demba Ba, ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

77. dakikada Olympiakos'un hızlı gelişen atağında Randelovic, Medipol Başakşehir ceza sahası içerisinde Vieira'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 78'inci dakikada penaltıyı kullanan Valbuena, topu ve kaleci Mert'i ayrı köşelere gönderdi: 2-0

Karşılaşma, Olympiakos'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 23:32
  1. Futbol
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  3. Olympiakos
  4. Şampiyonlar Ligi

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