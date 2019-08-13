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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

- Olympiakos: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

13 Ağustos 2019 Salı 22:30
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi


Stat: Georgios Karaiskakis

Hakemler: Bobby Madden, Douglas Ross, David Roome (İskoçya)

Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena, Masouras, Guerrero

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, Azubuike, Attamah, Visca, Robinho, Elia, Crivelli

Sarı kart: Dk. 36 Azubuike (Medipol Başakşehir)


ATİNA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Medipol Başakşehir ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

4. dakikada Attamah'ın kaptırdığı topla Medipol Başakşehir yarı sahasının ortasında topla buluşan Guilherme, yaklaşık 30 metreden topa çok sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

8. dakikada Edin Visca'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası dışına açılan topu kontrol eden Robinho'nun sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Elia'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Jose Sa'dan dönen top yükseklik kazandı, altıpas önünde Crivelli kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

16. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında, Caiçara'nın son çizgiden ön direğe yerden yaptığı ortada Crivelli, topuğu ile topa vurdu. Kaleci Jose Sa'nın son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak boşta kaldı, savunma topu uzaklaştırdı.

35. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsattan yararlanamadı. Elia, savunmanın arkasına sarkan Visca'ya pasını gönderdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Visca, altıpas önündeki Robinho'ya bekletmeden pasını attı. Robinho'nun yakın mesafeden şutunda, kaleci Jose Sa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Valbuena'nın sol taraftan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası dışına açıldı. Masouras, gelişine topa vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 22:30
  1. Futbol
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  3. Olympiakos
  4. Şampiyonlar Ligi

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