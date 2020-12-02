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Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı - Ajax'ı 1-0 mağlup eden Liverpool ve Manchester City ile 0-0 berabere kalan Porto, gruptan çıkmayı garantiledi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 01:10:40 -
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

İSTANBUL (AA) - Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında ilk gün maçları tamamlandı.

A Grubu'nda oynanan maçta son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Atletico Madrid, 26. dakikada Joao Felix ile öne geçerken, Bayern Münih 86. dakikada Thomas Müller'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

Geçen hafta gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih puanını 13'e yükseltirken, 6 puanlı Atletico Madrid tur şansını son haftaya bıraktı.

- Liverpool lider olarak üst tura çıktı

D Grubu'nda Liverpool, 58. dakikada Curtis Jones'in attığı golle sahasında Ajax'ı 1-0 mağlup etti. İngiltere temsilcisi, 12 puanla lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi.

C Grubu'nda yer alan Porto, konuk ettiği Manchester City ile 0-0 berabere kaldı. Puanını 10'a yükselten Portekiz ekibi, 13 puanlı lider Manchester City'nin ardından son 16'ya kalan ikinci takım oldu.

B Grubu'nda ise Inter, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 3-2 yenerek tur umutlarını son haftaya taşıdı.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-1

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Salzburg (Avusturya): 1-3

- B Grubu

Real Madrid (İspanya): Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-2

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Inter (İtalya): 2-3

- C Grubu

Olympique Marsilya (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1

Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere): 0-0

- D Grubu

Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 1-0

Atalanta (İtalya) - Midtjylland (Danimarka): 1-1

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