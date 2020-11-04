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Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Grup aşamasının 3. haftasında A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 01:11:44 -
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu grup aşamasında 3. haftanın ilk gün maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında 8 maç sona erdi.

Öne çıkan karşılaşmalarda, A Grubu'nda Bayern Münih, deplasmanda Avusturya ekibi Salzburg'u 6-2 yendi ve grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

B Grubu'nda ise turnuva tarihinde en fazla şampiyonluğa ulaşan takım konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, Karim Benzema, Sergio Ramos ve Rodrygo'nun ağları sarsmasıyla konuk ettiği Inter'i 3-2 yendi. İtalya ekibinin gollerini ise Lautaro Martinez ve Ivan Perisic kaydetti.

Ramos, bu karşılaşmada Real Madrid formasıyla 100. golüne imza atarak bir savunma oyuncusu adına önemli bir başarıya imza attı.

Günün en farklı skorla biten mücadelesinde, aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, konuk olduğu Shakhtar Donetsk'i 6-0'la geçti. Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı galibiyetini elde eden Almanya ekibinin gollerini, Alassane Plea (3), Valeriy Bondar, Ramy Bensebaini (kendi kalesine) ve Lars Stindl attı.

C Grubu'nun favorilerinden Manchester City, Ferran Torres, Gabriel Jesus ve Joao Cancelo'nun ağları sarsmasıyla konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-0 yendi ve 9 puanla liderliğini sürdürdü.

Liverpool ise Diogo Jota (3), Muhammed Salah ve Sadio Mane'nin fileleri havalandırdığı maçta deplasmanda İtalya temsilcisi Atalanta'yı 5-0 yenerek D Grubu'nda 3'te 3 yaptı.

Üçüncü hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:


- A Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-1

Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya): 2-6


- B Grubu:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 0-6

Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya): 3-2


- C Grubu:

Manchester City (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan): 3-0

Porto (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa): 3-0


- D Grubu:

Midtjylland (Danimarka) - Ajax (Hollanda): 1-2

Atalanta (İtalya) - Liverpool (İngiltere): 0-5


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