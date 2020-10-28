Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Medipol Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Andreas Ekberg, Stefan Hallberg (İsveç), Graeme Stewart (İskoçya)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli (Dk. 63 Hasan Ali Kaldırım), Berkay Özcan, Mehmet Topal (Dk. 68 Demba Ba), Visca, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç (Dk. 81 Aleksic), Crivelli (Dk. 81 Giuliano)
Paris Saint-Germain: Navas, Florenzi (Dk. 73 Kehrer), Danilo, Kimpembe, Kurzawa (Dk. 87 Bakker), Herrera (Dk. 87 Gueye), Marquinhos, Di Maria (Dk. 73 Rafinha), Neymar (Dk. 26 Sarabia), Kean, Mbappe
Goller: Dk. 64 ve 79 Kean (Paris Saint-Germain)
Sarı kartlar: Dk. 2 Crivelli, Dk. 49 Epureanu, Dk. 54 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir), Dk. 82 Kehrer (Paris Saint-Germain)
İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibine 2-0 yenildi.
46. dakikada Bolingoli'nin orta sahada kaptırdığı top, Paris Saint-Germain hızlı atağına dönüştü. Sol kanattan ceza sahasına giren Mbappe, penaltı noktası doğru hareketlenen Sarabia'ya pasını attı. Bu oyuncunun uygun pozisyondaki şutunda top üstten dışarıya gitti.
57. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Mert'in eliyle hızlı başlattığı atakta Visca sağ kanatta topla buluştu. Hızla rakip kaleye yaklaşan Visca ceza sahası dışında, açısını düzeltip sert bir şut attı. Kaleci Navas soluna gelen topu son anda kurtardı. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
64. dakikada Paris Saint-Germain öne geçti. Mbappe'nin sol kanattan kullandığı kornerde altı pas önünde boş pozisyonda kalan Kean, kafa ile topu ağlara yolladı: 0-1.
67. dakikada Medipol Başakşehir'in rakip ceza sahası sağ çaprazından kazandığı frikikte topun başına Deniz Türüç geçti. Deniz'in şutunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.
71. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik fırsatını kullanamadı. Sol kanattan topla ilerleyen Visca, ters kanattaki Hasan Ali'ye pasını attı. Hasan Ali'nin ceza sahasına gönderdiği topu Crivelli kafa ile indirdi. Topu önünde bulan Deniz Türüç'ün dönerek yaptığı vuruşta, son anda kaleci Navas topu kurtardı. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Aynı dakikada konuk ekibin hızlı gelişen atağında sol kanattan ceza sahasına giren Di Maria, Mbappe'ye pasını attı. Bu oyuncunun dönerek vuruşunda top üsten auta gitti.
79. dakikada konuk takım farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta Kehrer ceza sahasına yerden pasını gönderdi. Mbappe'nin dokunduğu topa Kean dönerek sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
Mücadele Paris Saint-Germain'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.