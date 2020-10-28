  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Medipol Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-10-28 21:52:21 -
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Andreas Ekberg, Stefan Hallberg (İsveç), Graeme Stewart (İskoçya)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Crivelli

Paris Saint-Germain: Navas, Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa, Herrera, Marquinhos, Di Maria, Neymar (Dk. 26 Sarabia), Kean, Mbappe

Sarı kart: Dk. 2 Crivelli (Medipol Başakşehir)


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında yapılan Medipol Başakşehir-Paris Saint Germain maçının ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

8. dakikada Mbappe kendi yarı sahasından aldığı topla sol kanattan süratle ilerledi. Ceza sahasına giren Mbappe'nin, sol çaprazdan çektiği sert şutta, kaleci Mert topu kontrol etmeyi başardı.

16. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Crivelli, hemen yanındaki Visca'ya pasını bıraktı. Visca, topu düzeltip rakip ceza sahası önünden şutunu çekti, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

17. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sol kanattan Medipol Başakşehir ceza sahasına yapılan ortada, Epureanu topu kafa ile uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı önünde topu kontrol eden Di Maria'nın ayak içiyle yaptığı vuruşta, top az farkla yandan dışarıya gitti.

26. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında sağ kanatta topla buluşan Visca, Rafael'e pasını gönderdi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topu kontrol eden Rafael'in sert şutunda, kaleci Navas topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

37. dakikada Paris Saint-Germain'in gelişen atağında Florenzi, sağ kanattan penaltı noktası üzerine yerden pasını gönderdi. Mbappe topun gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karadeniz’de rotayı bir anda değiştirdiler! Rusya ve Fransa arasında beklenmedik temas
Dünya

Karadeniz’de rotayı bir anda değiştirdiler! Rusya ve Fransa arasında beklenmedik temas

Karadeniz bölgesinde Rusya savaş uçakları, Fransız savaş uçaklarıyla karşı karşıya geldi.
Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin kiloluk bomba yolluyorlar
Dünya

Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin kiloluk bomba yolluyorlar

ABD’nin dünyada yalnızca kendi envanterinde bulunan, İran ve Hizbullah’a karşı önlem almak için İsrail’e tahrip gücü yüksek 14 bin kiloluk b..
Almanya, Türkiye'ye sağladığı istisnaları kaldırdı
Dünya

Almanya, Türkiye'ye sağladığı istisnaları kaldırdı

Almanya, Türkiye karşıtlığına yeni tip koronavirüs salgınını da dahil etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye salgın nedeniyle yapılan..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay