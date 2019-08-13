Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri - Alashkert: 0 - Beşiktaş: 3



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 9. Grup'taki üçüncü ve son maçında Ermenistan temsilcisi Alashkert'i 3-0 yendi. Siyah-beyazlı takım, Hollanda'nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup'taki üçüncü ve son mücadelesinde Alashkert ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk yarısını Kader Hançar'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. Rakip takımdan O'Rourke'nin kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran siyah-beyazlılar, Sevgi Çınar'ın golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Grubundaki 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayan Beşiktaş, Twente'nin ardından 2. sırada yer alarak üst tura adını yazdıramadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.