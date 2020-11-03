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Spor Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Normal süresi 2-2, uzatmaları 3-3 biten karşılaşmada ALG Spor, Vllaznia'ya penaltılar sonunda 3-2 yenilerek turnuvaya 1. eleme turunda veda etti

Yeniakit Publisher
2020-11-03 19:10:46 -
Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

ANKARA (AA) - UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 1. eleme turunda ALG Spor, normal süresi 2-2, uzatmaları 3-3 sona eren karşılaşmada Arnavutluk'un Vllaznia takımına penaltılar sonunda 3-2 yenilerek elendi.

Turnuvaya ilk kez katılan ve Türkiye'yi temsil eden tek takım konumundaki Gaziantep temsilcisi ALG Spor, tek maç eleme usulü oynanan organizasyonun 1. eleme turunda Vllaznia ile Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Vllaznia, 7. dakikada Lucie Gjini'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede ALG Spor, Vusala Seyfatdinova'nın 53. dakikada ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Vllaznia'da sahneye bir kez daha çıkan Gjini, 70. dakikadaki golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. Ataklarını sıklaştıran ALG Spor, 73. dakikada Derya Arhan'ın fileleri havalandırmasıyla skora yeniden denge getirdi ve karşılaşmanın normal süresi 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Uzatmalarda Vllaznia'da Arbenita Curraj, 95. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Üst üste ataklar geliştiren ALG Spor, 118. dakikada İlayda Civelek'in golüyle 3-2 öne geçmesine rağmen bu skoru koruyamadı. Vllaznia, 120+2. dakikada Arbiona Bajraktari'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 3-3'e getirerek karşılaşmayı penaltılara taşıdı.

Penaltı atışları sonunda ALG Spor, rakibine 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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