Futbol: UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi
Piyalepaşaspor, ön eleme turunda yarın Almanya'nın Hohenstein-Ernstthal ekibiyle deplasmanda karşılaşacak
İSTANBUL (AA) - Türkiye'yi UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Piyalepaşaspor, ön eleme turunda yarın Almanya'nın Hohenstein-Ernstthal ekibine konuk olacak.
Hohenstein-Ernstthal kentindeki HOT-Sportzentrum'da yapılacak karşılaşma, TSİ 18.15'te başlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek müsabakada turu geçecek ekip, son 32 turunda mücadele etmeye hak kazanacak.