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Spor Futbol: UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi

Piyalepaşaspor, ön eleme turunda yarın Almanya'nın Hohenstein-Ernstthal ekibiyle deplasmanda karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:32:25 -
Futbol: UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'yi UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Piyalepaşaspor, ön eleme turunda yarın Almanya'nın Hohenstein-Ernstthal ekibine konuk olacak.

Hohenstein-Ernstthal kentindeki HOT-Sportzentrum'da yapılacak karşılaşma, TSİ 18.15'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek müsabakada turu geçecek ekip, son 32 turunda mücadele etmeye hak kazanacak.


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