Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Ligde 3. eleme turunun rövanşına, 3 maçla devam edildi- Ararat, Vitoria ve Legia Varşova, play-off turuna kaldı



ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan 3 takım daha belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turunda rövanş maçları, 3 karşılaşmayla devam etti. FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede, Portekiz temsilcisi Vitoria, D. Afonso Henriques Stadı'nda konuk ettiği Letonya'nın Ventspils takımını 28. dakikada Davidson, 48. ve 58. dakikalarda Rochinha, 79. dakikada Joao Teixeira, 80. dakikada Joao Pedro ve 86. dakikada Pepe'nin golleriyle 6-0 mağlup etti. İlk maçı da deplasmanda 3-0 kazanan Portekiz ekibi, üst tura yükseldi. Ermenistan'dan Ararat ve Polonya'dan Legia Varşova, adlarını play-off turuna yazdıran diğer takımlar oldu. Alınan sonuçlar şöyle: Saburtalo (Gürcistan) - Ararat (Ermenistan): 0-2 (2-1) Vitoria (Portekiz) - Ventspils (Letonya): 6-0 (3-0) Atromitos (Yunanistan) - Legia Varşova (Polonya): 0-2 (0-0)



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