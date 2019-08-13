Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Ligde 3. eleme turunun rövanşında, 3 maç sona erdi- F91 Dudelange, Linfield ve Slovan Bratislava, play-off turuna kaldı



ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan 3 takım belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turunda rövanş maçları, 3 karşılaşmayla başladı. Sona eren maçların ardından Lüksemburg'dan F91 Dudelange, Kuzey İrlanda'dan Linfield ve Slovakya'dan Slovan Bratislava, adlarını play-off turuna yazdıran takımlar oldu.

Alınan sonuçlar şöyle: Nomme JK Kalju (Estonya) - F91 Dudelange (Lüksemburg): 0-1 (1-3) Linfield (Kuzey İrlanda) - Sutjeska Niksic (Karadağ): 3-2 (2-1) Dundalk (İrlanda) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-3 (0-1)



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