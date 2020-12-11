Futbol: UEFA Avrupa Ligi
G, H, I, J, K ve L grubundaki son maçların ardından Leicester City, Braga, Milan, Lille, Villarreal, Maccabi Tel-Aviv, Tottenham, Antwerp, Dinamo Zagreb, Wolfsberger, Hoffenheim ve Kızılyıldız, son 32 turuna çıktı - Milli futbolcu Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla ilk golünü, takımının 2-0 kazandığı AEK karşılaşmasında attı - Lille'de oynayan Yusuf Yazıcı ve Benfica'dan Pizzi, 6'şar golle grup aşamasının en skorer isimleri oldu
ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonu grup aşaması, 6 gruptaki 12 maçla sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmaları da tamamlandı.
Maçlar, hayatını kaybeden unutulmaz İtalyan futbolcu Paolo Rossi için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.
I Grubu'nun ikincisini belirleyecek mücadelede Demir Grup Sivasspor, İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımına konuk oldu.
Müsabakayı 1-0 kaybeden Demir Grup Sivasspor, grupta 3. sırayı alarak turnuvadan elendi.
- Cengiz Ünder gol attı, Leicester City grubu lider bitirdi
Milli futbolcu Cengiz Ünder, sezon başında transfer olduğu Leicester City'nin formasıyla ilk golünü, takımının 2-0 kazandığı AEK karşılaşmasında attı.
Ev sahibi Leicester City'nin golleri, 12. dakikada Cengiz ve 14. dakikada Barnes'tan geldi.
Leicester City bu sonuçla G Grubu'nu zirvede tamamladı.
Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille, milli futbolcunun 90 dakika sahada kaldığı Celtic deplasmanından 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.
Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Lille, H Grubu'nda Milan'ın arkasında ikinci olarak tur atladı.
Yusuf ve Benfica'dan Pizzi, 6'şar golle grup aşamasının en skorer isimleri oldu.
Son maçların ardından G Grubu'nda Leicester City ve Braga, H Grubu'nda Milan ve Lille, I Grubu'nda Villarreal ve Maccabi Tel-Aviv, J Grubu'nda Tottenham ve Antwerp, K Grubu'nda Dinamo Zagreb ve Wolfsberger, L Grubu'nda da Hoffenheim ve Kızılyıldız, son 32 turuna yükseldi.
TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
G Grubu:
Braga (Portekiz) - Zorya (Ukrayna): 2-0
Leicester City (İngiltere) - AEK (Yunanistan): 2-0
H Grubu:
Sparta Prag (Çekya) - Milan (İtalya): 0-1
Celtic (İskoçya) - Lille (Fransa): 3-2
I Grubu:
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Demir Grup Sivasspor: 1-0
J Grubu:
Tottenham (İngiltere) - Antwerp (Belçika): 2-0
Ludogorets (Bulgaristan) - LASK (Avusturya): 1-3
K Grubu:
Wolfsberger (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - CSKA Moskova (Rusya): 3-1
L Grubu:
Slovan Liberec (Slovakya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-0
Hoffenheim (Almanya) - Gent (Belçika): 4-1