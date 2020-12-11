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Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

G, H, I, J, K ve L grubundaki son maçların ardından Leicester City, Braga, Milan, Lille, Villarreal, Maccabi Tel-Aviv, Tottenham, Antwerp, Dinamo Zagreb, Wolfsberger, Hoffenheim ve Kızılyıldız, son 32 turuna çıktı - Milli futbolcu Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla ilk golünü, takımının 2-0 kazandığı AEK karşılaşmasında attı - Lille'de oynayan Yusuf Yazıcı ve Benfica'dan Pizzi, 6'şar golle grup aşamasının en skorer isimleri oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-11 01:30:11 -
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonu grup aşaması, 6 gruptaki 12 maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmaları da tamamlandı.

Maçlar, hayatını kaybeden unutulmaz İtalyan futbolcu Paolo Rossi için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.

I Grubu'nun ikincisini belirleyecek mücadelede Demir Grup Sivasspor, İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımına konuk oldu.

Müsabakayı 1-0 kaybeden Demir Grup Sivasspor, grupta 3. sırayı alarak turnuvadan elendi.


- Cengiz Ünder gol attı, Leicester City grubu lider bitirdi


Milli futbolcu Cengiz Ünder, sezon başında transfer olduğu Leicester City'nin formasıyla ilk golünü, takımının 2-0 kazandığı AEK karşılaşmasında attı.

Ev sahibi Leicester City'nin golleri, 12. dakikada Cengiz ve 14. dakikada Barnes'tan geldi.

Leicester City bu sonuçla G Grubu'nu zirvede tamamladı.

Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille, milli futbolcunun 90 dakika sahada kaldığı Celtic deplasmanından 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Lille, H Grubu'nda Milan'ın arkasında ikinci olarak tur atladı.

Yusuf ve Benfica'dan Pizzi, 6'şar golle grup aşamasının en skorer isimleri oldu.

Son maçların ardından G Grubu'nda Leicester City ve Braga, H Grubu'nda Milan ve Lille, I Grubu'nda Villarreal ve Maccabi Tel-Aviv, J Grubu'nda Tottenham ve Antwerp, K Grubu'nda Dinamo Zagreb ve Wolfsberger, L Grubu'nda da Hoffenheim ve Kızılyıldız, son 32 turuna yükseldi.

TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

G Grubu:

Braga (Portekiz) - Zorya (Ukrayna): 2-0

Leicester City (İngiltere) - AEK (Yunanistan): 2-0


H Grubu:

Sparta Prag (Çekya) - Milan (İtalya): 0-1

Celtic (İskoçya) - Lille (Fransa): 3-2


I Grubu:

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Demir Grup Sivasspor: 1-0


J Grubu:

Tottenham (İngiltere) - Antwerp (Belçika): 2-0

Ludogorets (Bulgaristan) - LASK (Avusturya): 1-3


K Grubu:

Wolfsberger (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - CSKA Moskova (Rusya): 3-1


L Grubu:

Slovan Liberec (Slovakya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-0

Hoffenheim (Almanya) - Gent (Belçika): 4-1

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