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Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Maccabi Tel Aviv: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-11 00:04:43 -
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Bloomfield

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Martins Svipsts (Letonya)

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit, Peretz, Golasa, Glazer, Biton, Cohen, Pesic

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Gradel, Hakan Arslan, Yatabare, Kayode


TEL AVİV (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında Maccabi Tel-Aviv ile Demir Grup Sivasspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

28. dakikada Cohen'in ceza alanı dışından sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Samassa kontrol etti.

37. dakikada Fajr'in sağdan ceza alanına etkili ortasında Kayode'den önce araya giren savunma, topu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

44. dakikada sağ kanattan ani gelişen Sivasspor atağında Kayode topu müsait durumdaki Fajr'a aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası uzak köşesinden sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

45. dakikada Gradel'in ceza yayı civarından vuruşunda zeminden de seken meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.


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