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Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

A, B, C, D, E ve F grubundaki son maçların ardından Roma, Young Boys, Arsenal, Molde, Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Rangers, Benfica, PSV Eindhoven, Granada, Napoli ve Real Sociedad, son 32 turuna yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 23:22:44 -
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, B, C, D, E ve F grubu maçları sona erdi.

Karşılaşmalar, hayatını kaybeden unutulmaz İtalyan futbolcu Paolo Rossi için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.

Son karşılaşmaların ardından A Grubu'nda Roma ve Young Boys, B Grubu'nda Arsenal ve Molde, C Grubu'nda Bayer Leverkusen ve Slavia Prag, D Grubu'nda Rangers ve Benfica, E Grubu'nda PSV Eindhoven ve Granada, F Grubu'nda da Napoli ve Real Sociedad, son 32 turuna çıktı.

TSİ 20.55'te başlayan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Roma (İtalya): 3-1

Young Boys (İsviçre) - Cluj (Romanya): 2-1


B Grubu:

Dundalk (İrlanda) - Arsenal (İngiltere): 2-4

Rapid Wien (Avusturya) - Molde (Norveç): 2-2


C Grubu:

Bayer Leverkusen (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 4-0

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Nice (Fransa): 1-0


D Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Benfica (Portekiz): 2-2

Lech Poznan (Polonya) - Rangers (İskoçya): 0-2


E Grubu:

PSV (Hollanda) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-0

PAOK (Yunanistan) - Granada (İspanya): 0-0


F Grubu:

Napoli (İtalya) - Real Sociedad (İspanya): 1-1

Rijeka (Hırvatistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-1

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