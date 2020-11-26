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Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Karabağ: 2 - Demir Grup Sivasspor: 3

Yeniakit Publisher
2020-11-26 22:54:59 -
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Jakob Kehlet, Heine Sorensen, Lars Hummelgaard (Danimarka)

Karabağ: Mahammadaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Bayramov (Dk. 66 Romero), Owusu, Zoubir, Emreli

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Dk. 20 Cofie), Claudemir, Yasin Öztekin (Dk. 90+2 Camara), Gradel, Ninga (Dk. 57 Kayode), Kone

Goller: Dk. 8 Zoubir, Dk. 51 Matic (Karabağ), Dk. 40 Kone (Penaltıdan) ve 79, Dk. 58 Kayode (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Samassa, Dk. 62 Goiano, Dk. 90+1 Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor), Dk. 40 Garayev, Dk. 58 Owusu (Karabağ)


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 4. haftasında Demir Grup Sivasspor, Karabağ'ı 3-2 mağlup etti.

51. dakikada Karabağ skoru 2-1 yaptı. İbrahimli'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşuyla uzaklaştırdığı topa Matic ceza sahası girişinde gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

58. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Yasin Öztekin'in sağdan ortasında Kayode ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2

68. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak Kayode'ye çarpıp yön değiştirdi. Kalecinin solundaki direğe çarpan meşin yuvarlak çizginin üzerinden yuvarlanarak kalecinin ellerinde kaldı.

79. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçmeyi başardı. Uğur Çiftçi'nin sol taraftan verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Kone, ceza yayı önünden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2

Mücadele Demir Grup Sivasspor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

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