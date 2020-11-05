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Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Organizasyonun grup aşamasında üçüncü hafta maçları başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 23:06:56 -
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında üçüncü hafta maçları başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun üçüncü haftasında, A, B, C, D, E, F, I ve J gruplarında 12 karşılaşma sona erdi.

İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan Türkiye'nin turnuvadaki tek temsilcisi Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0'la geçerek I Grubu'ndaki ilk puanlarını elde etti.

A Grubu'nda Roma, Henrikh Mkhitaryan, Roger Ibanez, Borja Mayoral (2) ve Pedro Rodriguez'in golleriyle konuk ettiği Cluj'u 5-0 mağlup etti.

J Grubu'nda ise Tottenham, Ludogorets deplasmanında Harry Kane, Lucas Moura ve Giovani Lo Celso'nun ağları sarsmasıyla 3-1 galip ayrıldı. Ludogorets'in tek golünü, Claudiu Keșerü kaydetti. Kane, bu maçta attığı golle kulüp kariyerindeki 200. gole imza attı.

TSI 20.55'te başlayarak sona eren kaşılaşmaların sonuçları şöyle:


A Grubu:

Roma (İtalya) - Cluj (Romanya): 5-0

B Grubu:

Rapid Wien (Avusturya) - Dundalk (İrlanda): 4-3

C Grubu:

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-4

Slavia Prag (Çekya) - Nice (Fransa): 3-2

D Grubu:

Lech Poznan (Polonya) - Standard Liege (Belçika): 3-1

Benfica (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 3-3

E Grubu:

PAOK (Yunanistan) - PSV (Hollanda): 4-1

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Granada (İspanya): 0-2

F Grubu:

Rijeka (Hırvatistan) - Napoli (İtalya): 1-2

Real Sociedad (İspanya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0

I Grubu:

Demir Grup Sivasspor - Karabağ (Azerbaycan): 2-0

J Grubu:

Ludogorets (Bulgaristan) - Tottenham (İngiltere): 1-3

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