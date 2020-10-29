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Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Karabağ: 1 - Villarreal: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-29 23:12:47 -
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Pavel Orel, Petr Blazej, Jiri Kriz (Çekya)

Karabağ: Magomedaliyev, Abbas Hüseynov, Mammadov, Medina, Guerrier, Garayev, Andrade (Dk. 90+2 İbrahimli), Romero (Dk. 61 Matic), Ozobic (Dk. 61 Emreli), Zoubir (Dk. 83 Jafarguliyev), Owusu (Dk. 90+2 Bayramov)

Villarreal: Rulli, Pena, Foyth (Dk. 90+2 Funes Mori), Pau Torres, Jaume Costa (Dk. 74 Moi Gomez), Pedraza, Chukwueze (Dk. 86 Baena), Iborra, Trigueros, Kubo (Dk. 75 Paco Alcacer), Bacca (Dk. 74 Pino)

Goller: Dk. 78 Owusu (Karabağ), Dk. 80 Pino, Dk. 84 ve 90+6 (Penaltıdan) Paco Alcacer (Villareal)

Sarı kartlar: Dk. 2 Romero, Dk. 12 Ozobic, Dk. 39 Andrade, Dk. 90+4 Abbas Hüseynov (Karabağ), Dk. 25 Iborra (Villareal)


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 2. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, İstanbul'da karşılaştığı İspanya'nın Villarreal takımına 3-1 yenildi.

78. dakikada Karabağ öne geçti. Andrade'nin savunma arkasına gönderdiği aşırtma pasa hareketlenen Owusu, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

80. dakikada Villarreal beraberliği yakaladı. Sol kanattan Trigueros'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pino, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

84. dakikada İspanyol ekibi üstünlüğü yakaladı. Ceza sahası içi sol kanattaki Chukwueze'nin çevirdiği meşin yuvarlağa altıpas içinde bekletmeden vuran Paco Alcacer ağları havalandırdı: 1-2.

90+4. dakikada Villarreal, Abbas Hüseynov'un Baena'ya yaptığı müdahale sonrasında Çek hakem Orel penaltı kararı verdi. 90+6. dakikada penaltıyı kullanan Paco Alcacer'in vuruşunda top kaleci Magomedaliyev'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-3.

Müsabaka, Villarreal'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. İspanyol ekibi, grupta 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Karabağ ise Maccabi Tel-Aviv'in ardından Villarreal'e de mağlup oldu.


- Başakşehirli taraftarlardan Karabağ'a karşılama


Medipol Başakşehir'in taraftar grubu 1453 Başakşehirliler, Azerbaycan temsilcisini meşalelerle karşıladı.

Müsabaka için Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelen Karabağ'a meşalelerle destek veren taraftarlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor." şeklinde tezahüratta bulundu.

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