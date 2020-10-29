Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Demir Grup Sivasspor: 0 - Maccabi Tel-Aviv: 0 (İlk yarı)
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Irfan Peljto, Amer Macic, Davor Beljo (Bosna Hersek)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode
Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Davidzade, Hernandez, Yeini, Tibi, Kandil, Rikan, Glazer, Peretz, Biton, Shechter
Sarı kartlar: Dk. 19 Yeini (Maccabi Tel-Aviv), Dk. 24 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)
SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv arasında oynanan I Grubu 2. hafta maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
8. dakikada Claudemir'in sağdan kullandığı uzun taç atışında ceza alanındaki Robin Yalçın'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.
13. dakikada sağdan ceza alanına yapılan ortada müsait pozisyondaki Rikan, kale alanından topu ıskalayınca mutlak bir gol fırsatını değerlendiremedi.
26. dakikada orta sahada rakibinden çaldığı topla hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Gradel'in sol çaprazdan uzak köşeye yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.