  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Rangers: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-10-01 22:48:23 -
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Ibrox

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)

Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi, Morelos, Kent

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

Sarı kart: Dk. 29 Elabdellaoui (Galatasaray)


GLASGOW (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın, İskoçya temsilcisi Rangers ile yaptığı play-off turu mücadelesinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

9. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli, topu almak istedi. Kaleci McGregor, Feghouli'den önce meşin yuvarlağın sahibi oldu.

20. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Feghouli, gelişine topa vurdu. Meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.

32. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasında top son olarak Marcao'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcunun kale içine göndermek istediği top, Goldson'dan döndü. Rangers savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Ordusu SİHA ile vurdu! İsrail yapımı drone...
Dünya

Azerbaycan Ordusu SİHA ile vurdu! İsrail yapımı drone...

Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan'a ait bir top mevzisini yok ettiği anlarda ortaya çıkan bir görüntü olay oldu.
MSB açıkladı: Yunanistan sınırında hareketli anlar
Gündem

MSB açıkladı: Yunanistan sınırında hareketli anlar

Edirne Yunanistan hattında hareketli anlaryaşanıyor. Sınırdan Yunanistan’a geçmeye çalışan terör örgütü bağlantılı şahıslar yakalandı...
Bu adım yetmez! Aile Bakanlığı’nın tepki gösterdiği dizinin sadece adı değişti
Medya

Bu adım yetmez! Aile Bakanlığı’nın tepki gösterdiği dizinin sadece adı değişti

Ahlaksız dizilerin yer aldığı FOX kanalında yayınlanan ‘Kimsesizler’ isimli dizisi için gelen tepkiler üzerine inceleme başlatıldı. Aile Çal..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay