  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 02:17:07 -
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 maç yapıldı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:


A Grubu:

Roma (İtalya) - Cluj (Romanya): 5-0

Young Boys (İsviçre) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 3-0


B Grubu:

Arsenal (İngiltere) - Molde (Norveç): 4-1

Rapid Wien (Avusturya) - Dundalk (İrlanda): 4-3


C Grubu:

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-4

Slavia Prag (Çekya) - Nice (Fransa): 3-2


D Grubu:

Lech Poznan (Polonya) - Standard Liege (Belçika): 3-1

Benfica (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 3-3

E Grubu:

PAOK (Yunanistan) - PSV (Hollanda): 4-1

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Granada (İspanya): 0-2


F Grubu:

Rijeka (Hırvatistan) - Napoli (İtalya): 1-2

Real Sociedad (İspanya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0


G Grubu:

Leicester City (İngiltere) - Braga (Portekiz): 4-0

Zorya (Ukrayna) - AEK (Yunanistan): 1-4


H Grubu:

Celtic (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya): 1-4

Milan (İtalya) - Lille (Fransa): 0-3


I Grubu:

Demir Grup Sivasspor - Karabağ (Azerbaycan): 2-0

Villarreal (İspanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 4-0


J Grubu:

Ludogorets (Bulgaristan) - Tottenham (İngiltere): 1-3

Antwerp (Belçika) - LASK (Avusturya): 0-1


K Grubu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Wolfsberger (Avusturya): 1-0

Feyenoord (Hollanda) - CSKA Moskova (Rusya): 3-1


L Grubu:

Hoffenheim (Almanya) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-0

Kızılyıldız (Sırbistan) - Gent (Belçika): 2-1

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgeye tank ve asker yığıyorlar! Abdullah Ağar görüntüleri böyle servis etti
Gündem

Bölgeye tank ve asker yığıyorlar! Abdullah Ağar görüntüleri böyle servis etti

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'a karşı yürüttüğü başarılı operasyona ilişkin dikkat çeken bir görünt..
Kaan Sarıaydın duyurdu: 2021'in Mart ayına dikkat
Ekonomi

Kaan Sarıaydın duyurdu: 2021'in Mart ayına dikkat

Stratejist Kaan Sarıaydın, 2021'in Mart ayında Türkiye'yi büyük müjdelerin beklediğini açıkladı.
Donald Trump: Sahtekarlığı durdurun
Dünya

Donald Trump: Sahtekarlığı durdurun

ABD'de başkanlık yarışının Başkan Donald Trump mı Joe Biden mı kazandığı belirsizliği devam ediyor. Seçim sonuçlarının ilk anlarında Trump b..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay