Futbol: UEFA Avrupa Ligi
ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında üçüncü hafta maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 maç yapıldı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Roma (İtalya) - Cluj (Romanya): 5-0
Young Boys (İsviçre) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 3-0
B Grubu:
Arsenal (İngiltere) - Molde (Norveç): 4-1
Rapid Wien (Avusturya) - Dundalk (İrlanda): 4-3
C Grubu:
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-4
Slavia Prag (Çekya) - Nice (Fransa): 3-2
D Grubu:
Lech Poznan (Polonya) - Standard Liege (Belçika): 3-1
Benfica (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 3-3
E Grubu:
PAOK (Yunanistan) - PSV (Hollanda): 4-1
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Granada (İspanya): 0-2
F Grubu:
Rijeka (Hırvatistan) - Napoli (İtalya): 1-2
Real Sociedad (İspanya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0
G Grubu:
Leicester City (İngiltere) - Braga (Portekiz): 4-0
Zorya (Ukrayna) - AEK (Yunanistan): 1-4
H Grubu:
Celtic (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya): 1-4
Milan (İtalya) - Lille (Fransa): 0-3
I Grubu:
Demir Grup Sivasspor - Karabağ (Azerbaycan): 2-0
Villarreal (İspanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 4-0
J Grubu:
Ludogorets (Bulgaristan) - Tottenham (İngiltere): 1-3
Antwerp (Belçika) - LASK (Avusturya): 0-1
K Grubu:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Wolfsberger (Avusturya): 1-0
Feyenoord (Hollanda) - CSKA Moskova (Rusya): 3-1
L Grubu:
Hoffenheim (Almanya) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Gent (Belçika): 2-1