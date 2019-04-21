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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

- Ligde 32. hafta maçlarının ardından 3. Grup'ta Bayburt İl Özel İdare, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, Bucaspor küme düştü- 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor liderliğini sürdürürken, 2. Grup'ta Alibeyköyspor'un küme düşmesi kesinleşti

21 Nisan 2019 Pazar 19:24
Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 32. hafta maçlarının tamamlanmasıyla 3. Grup'ta Bayburt İl Özel İdare şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde 32. hafta müsabakasında 3. Grup'ta Bayburt İl Özel İdare, sahasında en yakın takipçisi Karacabey Belediyespor'u 2-0 yendi ve puan farkını 2 hafta kala 8'e yükseltti. Bayburt İl Özel İdare, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Bu grupta ayrıca Bucaspor, sahasında Gölcükspor'la 1-1 berabere kaldı ve Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 2. Grup'ta ise Kırşehir Belediyespor son 2 haftaya lider girdi.

2. Grup'ta Alibeyköyspor'un, deplasmanda Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor'la 1-1 berabere kalınca bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.


- Puan durumu


1. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HEKİMOĞLU TRABZON30 17 12 1 45 15 30 63
2. NAZİLLİ BELEDİYESPOR30 16 13 1 51 24 27 61
3. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR30 15 9 6 48 28 20 54
4. TİRE 192230 14 11 5 39 24 15 53
5. ERGENE VELİMEŞESPOR31 13 11 7 42 31 11 50
6. ARTVİN HOPASPOR30 9 12 9 29 28 1 39
7. YOMRASPOR30 10 9 11 37 40 -3 39
8. ŞİLE YILDIZSPOR30 11 5 14 45 43 2 38
9. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR30 10 8 12 41 44 -3 38
10. BATMAN PETROLSPOR30 10 8 12 33 36 -3 38
11. ERBAASPOR30 8 13 9 33 33 0 37
12. ERZİN BELEDİYESPOR30 7 15 8 43 38 5 36
13. KOZAN BELEDİYESPOR30 8 10 12 24 33 -9 34
14. SİLİVRİSPOR30 8 9 13 25 28 -3 33
15. GEBZESPOR30 6 13 11 28 36 -8 31
16. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR30 8 7 15 31 44 -13 31
17. KÖRFEZSPOR31 1 5 25 15 84 -69 8


2. Grup:


TakımlarOGBMAYAVP
--------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR32 17 9 6 49 31 18 60
2. ESENLER EROKSPOR32 14 14 4 51 30 21 56
3. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR32 14 12 6 51 25 26 54
4. KIZILCABÖLÜKSPOR32 14 10 8 57 35 22 52
5. KARŞIYAKA32 13 10 9 35 32 3 49
6. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR32 12 12 8 37 29 8 48
7. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR32 12 9 11 33 40 -7 45
8. PAZARSPOR32 11 11 10 35 37 -2 44
9. YENİ ORDUSPOR32 12 7 13 48 36 12 43
10. DÜZCESPOR32 12 7 13 33 33 0 43
11. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR32 11 9 12 30 35 -5 42
12. OSMANİYESPOR32 10 11 11 35 37 -2 41
13. ELAZİZ BELEDİYESPOR32 10 11 11 32 45 -13 41
14. OFSPOR32 10 9 13 33 37 -4 39
15. KEMERSPOR 200332 11 6 15 32 42 -10 39
16. ADIYAMAN 195432 8 10 14 30 46 -16 34
17. ALİBEYKÖYSPOR32 8 9 15 37 46 -9 33
18. BERGAMA BELEDİYESPOR32 3 6 23 24 66 -42 15



3. Grup:


TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE32 19 8 5 44 18 26 65
2. KARACABEY BELEDİYESPOR32 17 6 9 42 35 7 57
3. KOCAELİSPOR32 16 7 9 39 29 10 55
4. YENİ ÇORUMSPOR32 15 6 11 41 30 11 51
5. SERİK BELEDİYESPOR32 13 12 7 38 33 5 51
6. PAYASSPOR32 14 5 13 30 34 -4 47
7. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR32 13 5 14 43 37 6 44
8. TURGUTLUSPOR32 12 7 13 44 45 -1 43
9. DİYARBEKİRSPOR32 12 7 13 36 38 -2 43
10. HALİDE EDİP ADIVARSPOR32 10 12 10 34 36 -2 42
11. MUĞLASPOR32 10 9 13 28 30 -2 39
12. FATSA BELEDİYESPOR32 8 12 12 29 35 -6 36
13. 1461 TRABZON32 8 12 12 29 36 -7 36
14. CİZRESPOR32 7 15 10 28 36 -8 36
15. GÖLCÜKSPOR32 8 12 12 23 31 -8 36
16. ANKARA ADLİYESPOR32 7 14 11 33 34 -1 35
17. BAĞCILARSPOR32 8 11 13 35 40 -5 35
18. BUCASPOR32 6 10 16 32 51 -19 28

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 19:24
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