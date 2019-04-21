Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Ligde 32. hafta maçlarının ardından 3. Grup'ta Bayburt İl Özel İdare, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, Bucaspor küme düştü- 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor liderliğini sürdürürken, 2. Grup'ta Alibeyköyspor'un küme düşmesi kesinleşti



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 32. hafta maçlarının tamamlanmasıyla 3. Grup'ta Bayburt İl Özel İdare şampiyonluğunu ilan etti. Ligde 32. hafta müsabakasında 3. Grup'ta Bayburt İl Özel İdare, sahasında en yakın takipçisi Karacabey Belediyespor'u 2-0 yendi ve puan farkını 2 hafta kala 8'e yükseltti. Bayburt İl Özel İdare, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek. Bu grupta ayrıca Bucaspor, sahasında Gölcükspor'la 1-1 berabere kaldı ve Bölgesel Amatör Lig'e düştü. 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 2. Grup'ta ise Kırşehir Belediyespor son 2 haftaya lider girdi. 2. Grup'ta Alibeyköyspor'un, deplasmanda Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor'la 1-1 berabere kalınca bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

- Puan durumu

1. Grup: Takımlar O G B M A Y AV P ------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- --- 1. HEKİMOĞLU TRABZON 30 17 12 1 45 15 30 63 2. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 30 16 13 1 51 24 27 61 3. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 30 15 9 6 48 28 20 54 4. TİRE 1922 30 14 11 5 39 24 15 53 5. ERGENE VELİMEŞESPOR 31 13 11 7 42 31 11 50 6. ARTVİN HOPASPOR 30 9 12 9 29 28 1 39 7. YOMRASPOR 30 10 9 11 37 40 -3 39 8. ŞİLE YILDIZSPOR 30 11 5 14 45 43 2 38 9. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 30 10 8 12 41 44 -3 38 10. BATMAN PETROLSPOR 30 10 8 12 33 36 -3 38 11. ERBAASPOR 30 8 13 9 33 33 0 37 12. ERZİN BELEDİYESPOR 30 7 15 8 43 38 5 36 13. KOZAN BELEDİYESPOR 30 8 10 12 24 33 -9 34 14. SİLİVRİSPOR 30 8 9 13 25 28 -3 33 15. GEBZESPOR 30 6 13 11 28 36 -8 31 16. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 30 8 7 15 31 44 -13 31 17. KÖRFEZSPOR 31 1 5 25 15 84 -69 8



2. Grup:

Takımlar O G B M A Y AV P --------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 32 17 9 6 49 31 18 60 2. ESENLER EROKSPOR 32 14 14 4 51 30 21 56 3. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 32 14 12 6 51 25 26 54 4. KIZILCABÖLÜKSPOR 32 14 10 8 57 35 22 52 5. KARŞIYAKA 32 13 10 9 35 32 3 49 6. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 32 12 12 8 37 29 8 48 7. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR 32 12 9 11 33 40 -7 45 8. PAZARSPOR 32 11 11 10 35 37 -2 44 9. YENİ ORDUSPOR 32 12 7 13 48 36 12 43 10. DÜZCESPOR 32 12 7 13 33 33 0 43 11. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 32 11 9 12 30 35 -5 42 12. OSMANİYESPOR 32 10 11 11 35 37 -2 41 13. ELAZİZ BELEDİYESPOR 32 10 11 11 32 45 -13 41 14. OFSPOR 32 10 9 13 33 37 -4 39 15. KEMERSPOR 2003 32 11 6 15 32 42 -10 39 16. ADIYAMAN 1954 32 8 10 14 30 46 -16 34 17. ALİBEYKÖYSPOR 32 8 9 15 37 46 -9 33 18. BERGAMA BELEDİYESPOR 32 3 6 23 24 66 -42 15



3. Grup:

Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE 32 19 8 5 44 18 26 65 2. KARACABEY BELEDİYESPOR 32 17 6 9 42 35 7 57 3. KOCAELİSPOR 32 16 7 9 39 29 10 55 4. YENİ ÇORUMSPOR 32 15 6 11 41 30 11 51 5. SERİK BELEDİYESPOR 32 13 12 7 38 33 5 51 6. PAYASSPOR 32 14 5 13 30 34 -4 47 7. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 32 13 5 14 43 37 6 44 8. TURGUTLUSPOR 32 12 7 13 44 45 -1 43 9. DİYARBEKİRSPOR 32 12 7 13 36 38 -2 43 10. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 32 10 12 10 34 36 -2 42 11. MUĞLASPOR 32 10 9 13 28 30 -2 39 12. FATSA BELEDİYESPOR 32 8 12 12 29 35 -6 36 13. 1461 TRABZON 32 8 12 12 29 36 -7 36 14. CİZRESPOR 32 7 15 10 28 36 -8 36 15. GÖLCÜKSPOR 32 8 12 12 23 31 -8 36 16. ANKARA ADLİYESPOR 32 7 14 11 33 34 -1 35 17. BAĞCILARSPOR 32 8 11 13 35 40 -5 35 18. BUCASPOR 32 6 10 16 32 51 -19 28



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