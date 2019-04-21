Futbol: TFF 3. Lig
- Lige 32. hafta maçlarıyla devam edildi21 Nisan 2019 Pazar 17:50
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'e 32. hafta maçlarıyla devam edildi.
Ligde tamamı bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Erzin Belediyespor-Körfezspor: 7-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Nazilli Belediyespor: 1-1
Yomraspor-Artvin Hopaspor: 1-2
Batman Petrolspor-Kozan Belediyespor: 2-0
Hekimoğlu Trabzon-Tire 1922: 1-0
Şile Yıldızspor-Nevşehir Belediyespor: 1-2
Erbaaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
Ergene Velimeşespor-Silivrispor: 0-1
- 2. Grup
Sultanbeyli Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-2
Pazarspor-Kırşehir Belediyespor: 1-1
Yeni Orduspor-Kemerspor 2003: 1-1
Düzcespor-Elaziz Belediyespor: 3-1
Ofspor-Altındağ Belediyespor: 3-1
Bergama Belediyespor-Esenler Erokspor: 1-2
Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Alibeyköyspor: 1-1
Adıyaman 1954-Karşıyaka: 0-3
Kızılcabölükspor-Osmaniyespor: 1-0
- 3. Grup
Bayburt İl Özel İdare-Karacabey Belediyespor: 2-0
Bucaspor-Gölcükspor: 1-1
Diyarbekirspor-Muğlaspor: 2-1
Cizrespor-Yeni Çorumspor: 2-1
Payasspor-Turgutluspor: 2-0
Serik Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 2-3
Bağcılarspor-1461 Trabzon: 2-1
Kocaelispor-Ankara Adliyespor: 0-0
Halide Edip Adıvarspor-Anagold 24 Erzincanspor: 2-1
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