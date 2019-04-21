Futbol: TFF 3. Lig - Lige 32. hafta maçlarıyla devam edildi



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'e 32. hafta maçlarıyla devam edildi. Ligde tamamı bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Erzin Belediyespor-Körfezspor: 7-1 Büyükçekmece Tepecikspor-Nazilli Belediyespor: 1-1 Yomraspor-Artvin Hopaspor: 1-2 Batman Petrolspor-Kozan Belediyespor: 2-0 Hekimoğlu Trabzon-Tire 1922: 1-0 Şile Yıldızspor-Nevşehir Belediyespor: 1-2 Erbaaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1 Ergene Velimeşespor-Silivrispor: 0-1

- 2. Grup

Sultanbeyli Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-2 Pazarspor-Kırşehir Belediyespor: 1-1 Yeni Orduspor-Kemerspor 2003: 1-1 Düzcespor-Elaziz Belediyespor: 3-1 Ofspor-Altındağ Belediyespor: 3-1 Bergama Belediyespor-Esenler Erokspor: 1-2 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Alibeyköyspor: 1-1 Adıyaman 1954-Karşıyaka: 0-3 Kızılcabölükspor-Osmaniyespor: 1-0

- 3. Grup

Bayburt İl Özel İdare-Karacabey Belediyespor: 2-0 Bucaspor-Gölcükspor: 1-1 Diyarbekirspor-Muğlaspor: 2-1 Cizrespor-Yeni Çorumspor: 2-1 Payasspor-Turgutluspor: 2-0 Serik Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 2-3 Bağcılarspor-1461 Trabzon: 2-1 Kocaelispor-Ankara Adliyespor: 0-0 Halide Edip Adıvarspor-Anagold 24 Erzincanspor: 2-1

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