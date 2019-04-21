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Futbol: TFF 3. Lig

- Lige 32. hafta maçlarıyla devam edildi

21 Nisan 2019 Pazar 17:50
Futbol: TFF 3. Lig


İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'e 32. hafta maçlarıyla devam edildi.

Ligde tamamı bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


- 1. Grup


Erzin Belediyespor-Körfezspor: 7-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Nazilli Belediyespor: 1-1

Yomraspor-Artvin Hopaspor: 1-2

Batman Petrolspor-Kozan Belediyespor: 2-0

Hekimoğlu Trabzon-Tire 1922: 1-0

Şile Yıldızspor-Nevşehir Belediyespor: 1-2

Erbaaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

Ergene Velimeşespor-Silivrispor: 0-1


- 2. Grup


Sultanbeyli Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-2

Pazarspor-Kırşehir Belediyespor: 1-1

Yeni Orduspor-Kemerspor 2003: 1-1

Düzcespor-Elaziz Belediyespor: 3-1

Ofspor-Altındağ Belediyespor: 3-1

Bergama Belediyespor-Esenler Erokspor: 1-2

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Alibeyköyspor: 1-1

Adıyaman 1954-Karşıyaka: 0-3

Kızılcabölükspor-Osmaniyespor: 1-0


- 3. Grup


Bayburt İl Özel İdare-Karacabey Belediyespor: 2-0

Bucaspor-Gölcükspor: 1-1

Diyarbekirspor-Muğlaspor: 2-1

Cizrespor-Yeni Çorumspor: 2-1

Payasspor-Turgutluspor: 2-0

Serik Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 2-3

Bağcılarspor-1461 Trabzon: 2-1

Kocaelispor-Ankara Adliyespor: 0-0

Halide Edip Adıvarspor-Anagold 24 Erzincanspor: 2-1

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 17:50
  1. 32. hafta
  2. Futbol
  3. TFF 3. Lig

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