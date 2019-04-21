Futbol: TFF 2. Lig
- Lige 32. hafta maçlarıyla devam edildi21 Nisan 2019 Pazar 17:39
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'e 32. hafta maçlarıyla devam edildi.
Ligde tamamı bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Kırmızı Grup
Konya Anadolu Selçukspor-Darıca Gençlerbirliği: 3-1
Etimesgut Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 2-0
Bandırmaspor Baltok-Menemen Belediyespor: 1-4
Tarsus İdmanyurdu-Fatih Karagümrük: 1-2
BAK Spor-Sivas Belediyespor: 0-3
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fethiyespor: 1-2
Pendikspor-Tuzlaspor: 2-1
Şanlıurfaspor-Tokatspor: 1-2
Zonguldak Kömürspor-Kırklarelispor: 3-2
- Beyaz Grup
Bayrampaşa-Manisaspor: 3-1
Niğde Anadolu-Sarıyer: 0-1
İnegölspor-Sancaktepe Belediyespor: 0-1
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0
Kastamonuspor 1966-Sakaryaspor: 1-1
Yılport Samsunspor-UTAŞ Uşakspor: 4-0
Eyüpspor-Ankara Demirspor: 0-3
Keçiörengücü-Hacettepe: 2-0
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