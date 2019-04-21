Futbol: TFF 2. Lig - Lige 32. hafta maçlarıyla devam edildi



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'e 32. hafta maçlarıyla devam edildi. Ligde tamamı bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Kırmızı Grup

Konya Anadolu Selçukspor-Darıca Gençlerbirliği: 3-1 Etimesgut Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 2-0 Bandırmaspor Baltok-Menemen Belediyespor: 1-4 Tarsus İdmanyurdu-Fatih Karagümrük: 1-2 BAK Spor-Sivas Belediyespor: 0-3 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fethiyespor: 1-2 Pendikspor-Tuzlaspor: 2-1 Şanlıurfaspor-Tokatspor: 1-2 Zonguldak Kömürspor-Kırklarelispor: 3-2

- Beyaz Grup

Bayrampaşa-Manisaspor: 3-1 Niğde Anadolu-Sarıyer: 0-1 İnegölspor-Sancaktepe Belediyespor: 0-1 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0 Kastamonuspor 1966-Sakaryaspor: 1-1 Yılport Samsunspor-UTAŞ Uşakspor: 4-0 Eyüpspor-Ankara Demirspor: 0-3 Keçiörengücü-Hacettepe: 2-0



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