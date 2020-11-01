Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Ligin 8. haftası, oynanan 3 maçla tamamlandı - İstanbulspor, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 8. haftası, oynanan üç maçla sona erdi.
Ligde bugün yapılan müsabakalarda Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor ve Adana Demirspor-Yılport Samsunspor karşılaşmaları 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Akhisarspor deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü deplasmanında 1 puan elde eden İstanbulspor, maç fazlası ve averajla liderliğe yükseldi.
Haftaya lider giren Tuzlaspor'un Altay ile yapacağı karşılaşma ise yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Öte yandan Menemenspor-Ankaraspor ve Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor mücadeleleri de İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle oynanamadı.
- Sonuçlar
TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Balıkesirspor-Adanaspor: 0-3
Giresunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-1
Bursaspor-Beypiliç Boluspor: 4-2
Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: 1-1
Eskişehirspor-Akhisarspor: 0-1
Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: 1-1
- Puan durumu
TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|İSTANBULSPOR
|8
|5
|2
|1
|16
|7
|9
|17
|2
|TUZLASPOR
|7
|5
|2
|0
|16
|7
|9
|17
|3
|ADANA DEMİRSPOR
|8
|4
|3
|1
|15
|7
|8
|15
|4
|YILPORT SAMSUNSPOR
|8
|4
|3
|1
|12
|8
|4
|15
|5
|ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|8
|4
|2
|2
|9
|7
|2
|14
|6
|ALTINORDU
|7
|4
|1
|2
|11
|10
|1
|13
|7
|ADANASPOR
|8
|3
|3
|2
|13
|9
|4
|12
|8
|AKHİSARSPOR
|8
|3
|3
|2
|7
|5
|2
|12
|9
|GİRESUNSPOR
|7
|3
|2
|2
|11
|11
|0
|11
|10
|ALTAY
|6
|3
|1
|2
|10
|4
|6
|10
|11
|BURSASPOR
|8
|3
|1
|4
|16
|15
|1
|10
|12
|BALIKESİRSPOR
|8
|3
|1
|4
|8
|12
|-4
|10
|13
|ÜMRANİYESPOR
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|8
|14
|MENEMENSPOR
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|-5
|6
|15
|ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|7
|1
|2
|4
|6
|11
|-5
|5
|16
|ANKARASPOR
|7
|1
|1
|5
|4
|12
|-8
|4
|17
|BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|8
|0
|3
|5
|6
|12
|-6
|3
|18
|ESKİŞEHİRSPOR
|8
|0
|3
|5
|2
|14
|-12
|3
- 9. hafta
6 Kasım Cuma:
19.00 Altay-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Adanaspor-Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Ankaraspor-Bursaspor (Osmanlı)
8 Kasım Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)
16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)