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Spor Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Spor

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Ligin 8. haftası, oynanan 3 maçla tamamlandı - İstanbulspor, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-01 21:42:48 -
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 8. haftası, oynanan üç maçla sona erdi.

Ligde bugün yapılan müsabakalarda Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor ve Adana Demirspor-Yılport Samsunspor karşılaşmaları 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Akhisarspor deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü deplasmanında 1 puan elde eden İstanbulspor, maç fazlası ve averajla liderliğe yükseldi.

Haftaya lider giren Tuzlaspor'un Altay ile yapacağı karşılaşma ise yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Öte yandan Menemenspor-Ankaraspor ve Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor mücadeleleri de İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle oynanamadı.


- Sonuçlar

TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Balıkesirspor-Adanaspor: 0-3

Giresunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-1

Bursaspor-Beypiliç Boluspor: 4-2

Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: 1-1

Eskişehirspor-Akhisarspor: 0-1

Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: 1-1


- Puan durumu

TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



TakımOGBMAYAVP
1İSTANBULSPOR8521167917
2TUZLASPOR7520167917
3ADANA DEMİRSPOR8431157815
4YILPORT SAMSUNSPOR8431128415
5ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ842297214
6ALTINORDU74121110113
7ADANASPOR8332139412
8AKHİSARSPOR833275212
9GİRESUNSPOR73221111011
10ALTAY6312104610
11BURSASPOR83141615110
12BALIKESİRSPOR8314812-410
13ÜMRANİYESPOR8224915-68
14MENEMENSPOR7133611-56
15ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR7124611-55
16ANKARASPOR7115412-84
17BEYPİLİÇ BOLUSPOR8035612-63
18ESKİŞEHİRSPOR8035214-123


- 9. hafta

6 Kasım Cuma:

19.00 Altay-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Adanaspor-Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ankaraspor-Bursaspor (Osmanlı)

8 Kasım Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)

16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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