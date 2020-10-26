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Spor Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Spor

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Ligin 7. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı - Deplasmanda Adanaspor'u yenen Tuzlaspor liderliğini sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-26 21:44:59 -
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.

Ligde bugün yapılan müsabakalarda Beypiliç Boluspor sahasında Menemenspor ile 0-0 berabere kalırken, Akhisarspor ise konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yendi.

TFF 1. Lig'de deplasmanda Adanaspor'u 3-1 yenen Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.

Ligde Altay-Giresunspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.


- Sonuçlar


TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Ümraniyespor-Altınordu: 1-1

Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü: 4-2

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor: 0-3

Ankaraspor-Balıkesirspor: 1-2

İstanbulspor-Eskişehirspor: 3-0

Adanaspor-Tuzlaspor: 1-3

Beypiliç Boluspor-Menemenspor: 0-0

Akhisarspor-Bursaspor: 2-1


- Puan durumu


TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:




TakımOGBMAYAVP
1TUZLASPOR7520167917
2İSTANBULSPOR7511156916
3ADANA DEMİRSPOR7421146814
4YILPORT SAMSUNSPOR7421117414
5ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ741286213
6ALTINORDU74121110113
7GİRESUNSPOR63211110111
8ALTAY6312104610
9BALIKESİRSPOR731389-110
10ADANASPOR723210919
11AKHİSARSPOR72326519
12BURSASPOR72141213-17
13MENEMENSPOR7133611-56
14ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR7124611-55
15ÜMRANİYESPOR7124815-75
16ANKARASPOR7115412-84
17BEYPİLİÇ BOLUSPOR703448-43
18ESKİŞEHİRSPOR7034213-113



- 8. hafta


TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarının programı şöyle:

30 Ekim Cuma:

19.00 Tuzlaspor-Altay (Vefa)

19.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Ümraniyespor (Giresun Atatürk)

16.00 Menemenspor-Ankaraspor (Menemen İlçe)

16.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

1 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)

16.00 Eskişehirspor-Akhisarspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor (5 Ocak Fatih Terim)


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