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Spor Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Spor

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Ligin 4. haftası, oynanan dört maçla tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:21:26 -
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 4. haftası, yapılan dört maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Adana Demirspor ile Adanaspor sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, haftayı aynı puana sahip Altınordu'nun averajla önünde lider kapattı.

TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1

Ankara Keçiörengücü-Altay: 0-1

Tuzlaspor-Bursaspor: 3-3

Giresunspor-Beypiliç Boluspor: 2-1

Altınordu-Ankaraspor: 2-0

Eskişehirspor-Ümraniyespor: 1-1

Balıkesirspor-Menemenspor: 2-1

Yılport Samsunspor-Akhisarspor: 1-0

Adana Demirspor-Adanaspor: 0-0


- Puan durumu

TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVPuan
1-İSTANBULSPOR43017439
2-ALTINORDU43016339
3-TUZLASPOR42209548
4-ADANA DEMİRSPOR42207348
5-YILPORT SAMSUNSPOR42206248
6-ALTAY42118267
7-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ42113127
8-GİRESUNSPOR42116607
9-ADANASPOR41301016
10-BALIKESİRSPOR42025506
11-AKHİSARSPOR41122204
12-BURSASPOR411278-14
13-ROYA HASTANESİ BANDIRMASPOR411256-14
14-ÜMRANİYESPOR411248-44
15-ANKARASPOR410327-53
16-ESKİŞEHİRSPOR402218-72
17-BEYPİLİÇ BOLUSPOR401336-31
18-MENEMEN SPOR4013410-61


- 5. hafta maçları


TFF 1. Lig'de henüz programı açıklanmayan 5. hafta maçları şöyle:

Adanaspor-Altınordu

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor

Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü

Akhisarspor-Menemenspor

Bursaspor-Balıkesirspor

Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor

Altay-Adana Demirspor

Ankaraspor-Giresunspor

Yılport Samsunspor-İstanbulspor


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