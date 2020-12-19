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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Altay: 2 - Akhisarspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-19 20:58:56 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Cemil Tunç

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Berkay Sülüngöz, Özgür Özkaya, Kappel, Harun Alpsoy (Dk. 35 Yılmaz Özeren), Thiam, Regattin (Dk. 59 Ziya Alkurt), Erhan Çelenk (Dk. 88 Scuk), Paixao (Dk. 88 Gnanduillet)

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Doğukan Nelik, Musa Nizam, Çekdar Orhan, Ali Kaan Güneren, Rotman, Kadir Keleş, Onurcan Güler, İrfan Hadzic (Dk. 84 Mert Efe Çölbeyi)

Goller: Dk. 7 Çekdar Orhan (Akhisarspor), Dk. 36 Regattin (Penaltıdan), Dk. 81 Thiam (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 12 Vrsajevic, Dk. 81 İrfan Hadzic, Dk. 82 Lukac, Dk. 87 Onurcan Güler (Akhisarspor), Dk. 81 Berkay Sülüngöz (Altay)


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 15. haftasında Altay, Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

İki takım futbolcuları, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı kararla müsabakanın başlangıcından sonra olduğu yerde bekleyerek yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle yayıncı kuruluşu protesto etti.

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