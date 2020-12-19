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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Eskişehirspor: 2 - Menemenspor: 2

Yeniakit Publisher
2020-12-19 18:18:26 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Eskişehir

Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Mehmet Şengül

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Furgan Polat, Berkay Tanır (Dk. 80 Buğra Çağlıyan), Talha Erdoğan (Dk. 46 İbrahim Halil Öner), Kaan Gül (Dk. 90 Göktuğ Kaan Ünüvar), Tolga Yakut (Dk. 71 Bedirhan Akçay), Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Sholaja

Menemenspor: Selmani, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 81 Bekir Can Sönmez), Furkan Bayır, Adamu (Dk. 74 Mehmet Aytemiz), Murat Elkatmış (Dk. 59 Şeref Özcan), Taşkın Çalış, Tidjani (Dk. 74 Rasheed), Ömer Şahbaş, Kamara, Tayfun Aydoğan, Rıdvan Koçak

Goller: Dk. 33 Sezgin Coşkun, Dk. 60 Berkay Tanır (Eskişehirspor), Dk. 41 Taşkın Çalış (Penaltıdan), Dk. 90+5 Kamara (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Tolga Yakut, Dk. 81 Sholaja, Dk. 90 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor), Dk. 38 Rıdvan Koçak, Dk. 76 Mehmet Aytemiz, Dk. 77 Taşkın Çalış, Dk. 81 Ömer Şahbaş (Menemenspor)


ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 15. haftasında Eskişehirspor ile Menemenspor, 2-2 berabere kaldı.

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