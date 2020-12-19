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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2 - Ankaraspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-19 16:30:54 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Furkan Ürün

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Pote, Ba (Dk. 46 Rayo), Landel, Hakan Bilgiç (Dk. 63 Orhan Ovacıklı), Selçuk Alibaz (Dk. 85 Feyyaz Belen), Emir Halilovic (Dk. 46 Rahmi Anıl Başaran), Mehmet Yiğit, Gökay Güney, Traore (Dk. 77 Erkan Taşkıran)

Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Stanojevic, Ayuk, Umar (Dk. 76 Hacı Ömer Doğru), Beykan Şimşek, Mahmut Akan, Fatih Kızılkaya, Barış Zeren (Dk. 82 Bulbwa), Ali Rıza Kılıç (Dk. 46 Erdem Çetinkaya )

Goller: Dk. 9 Pote, Dk. 79 Rayo (Bandırmaspor), Dk. 40 Ayuk (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Ba, Dk. 63 Hakan Bilgiç, Dk. 87 Feyyaz Belen, Dk. 88 Mehmet Yiğit, (Bandırmaspor), Dk. 45+2 Ali Rıza Kılıç, Dk.47 Stanojevic (Ankaraspor)


BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 15. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, evinde Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti.

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