Futbol: TFF 1. Lig
Ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 10. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Altınordu-İstanbulspor: Suat Arslanboğa
13.30 Beypiliç Boluspor-Ankaraspor: Volkan Bayarslan
16.00 Bursaspor-Adanaspor: Serkan Tokat
19.00 Giresunspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan
22 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor: Arda Kardeşler
16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor: Alper Ulusoy
23 Kasım Pazartesi:
19.00 Menemenspor-Altay: Emre Kargın
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Cihan Aydın