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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:18:07 -
Futbol: TFF 1. Lig

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 10. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Altınordu-İstanbulspor: Suat Arslanboğa

13.30 Beypiliç Boluspor-Ankaraspor: Volkan Bayarslan

16.00 Bursaspor-Adanaspor: Serkan Tokat

19.00 Giresunspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan

22 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor: Arda Kardeşler

16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor: Alper Ulusoy

23 Kasım Pazartesi:

19.00 Menemenspor-Altay: Emre Kargın

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Cihan Aydın

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