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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Balıkesirspor: 0 - Adanaspor: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-30 21:23:35 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Mehmet Ali Akkor

Balıkesirspor: Vukovic, Uğur Aygören, Berat Aydoğdu (Dk. 78 Bilalli), İsmail Yüksek, Celal Emir Dede (Dk. 67 Doğa İşeri), Oğuz Han Aynaoğlu, Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Mrsic, Cumali Bişi, Kethevoama (Dk. 67 Otoo)

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Belem, Atalay Babacan (Dk. 66 Serhat Tunç), Celil Yüksel, Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı (Dk. 86 Berkan Fırat), Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Rayan (Dk. 65 Ömer Çiçek), Ozegovic (Dk. 75 Ergin Keleş)

Goller: Dk. 6, 19 Ozegovic, Dk. 90 Berkan Fırat (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Abdulhamit Yıldız, Dk. 63 İsmail Yüksek (Balıkesirspor), Dk. 40 Ozegovic, Dk. 50 Donkor, Dk. 88 Berkan Fırat (Adanaspor)


BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 3-0 yendi.

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