Futbol: TFF 1. Lig
Ligde 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 8. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.
Ligde 8. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
30 Ekim Cuma:
19.00 Balıkesirspor-Adanaspor: Emre Malok
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Giresunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kadir Sağlam
16.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor: Sarper Barış Saka
16.00 Menemenspor-Ankaraspor: Bülent Birincioğlu
19.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Ramazan Keleş
1 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Eskişehirspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: Hüseyin Göçek