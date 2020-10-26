Futbol: TFF 1. Lig
Akhisarspor: 2 - Bursaspor: 1
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Serdar Diyadin, Cem Özbay
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Göksu Mutlu, Alperen Babacan, Musa Nizam, Taha Yalçıner (Dk. 90 Gökmen Aydoğdu), Onurcan Güler (Dk. 66 Çekdar Orhan), Bjarnason (Dk. 84 Bora Yılmaz), Rotman, Hasan Ali Adıgüzel (Dk. 62 Ali Kaan), Hadzic (Dk. 90 Bertuğ Bayar)
Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Ramazan Keskin (Dk. 70 Kerem Şen), Furkan Emre Ünver (Dk. 86 Eren Güler), Burak Altıparmak, Emir Aydoğan, Aykut Akgün, Burak Kapacak, Özer Hurmacı (Dk. 66 Tuğbey Akgün), Batuhan Kör (Dk. 46 Recep Aydın), Ali Akman
Goller: Dk. 7 Hasan Ali Adıgüzel, Dk. 79 Çekdar Orhan (Akhisarspor), Dk. 21 Ali Akman (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Özer Hurmacı, Dk. 56 Ali Akman, Dk. 77 Kerem Şen (Bursaspor) Dk. 44 Hasan Ali Adıgüzel, Dk. 68 Hadzic, Dk. 81 Musa Nizam, Dk. 90+4 Vrsajevic (Akhisarspor)
MANİSA (AA) - TFF 1. Lig 7. hafta kapanış maçında Akhisarspor, konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yendi.
Maçın 90+4. dakikasında Bursaspor lehine verilen penaltıyı kaleci Lukac kurtardı.