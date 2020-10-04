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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Adana Demirspor: 0 - Adanaspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:02:03 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Yıldırım, Mehmet Kapluhan

Adana Demirspor: Zubas, Chedjou, Okan Alkan (Dk. 74 Süleyman Koç), Tarık Çamdal, Rassoul, Emircan Altıntaş (Dk. 63 Sedat Şahintürk), Traore (Dk. 63 Gökhan İnler), Hasan Kılıç (Dk. 72 Lanzafame), Kerim Avcı (Dk. 46 Sinan Kurt), Mehmet Akyüz, Pa Dibba

Adanaspor: Karacic, Canberk Dilaver, Furkan Şeker, Evren Korkmaz, Donkor, Uğurcan Yazğılı, Celil Yüksel (Dk. 77 Umut Sözen), Tevfik Altındağ, Ozegovic (Dk. 85 Eren Keleş), Roni (Dk. 68 Ergin Keleş), Raiyan (Dk. 46 Ömer Çiçek)

Sarı kartlar: Dk. 31 Hasan Kılıç, Dk. 42 Anıl Karaer, Dk. 50 Traore, Dk. 51 Emircan Altıntaş, Dk. 57 Tarık Çamdal, Dk. 57 Sinan Kurt, Dk. 80 Sedat Şahintürk, Dk. 80 Mehmet Akyüz, Dk. 81 Dibba (Adana Demirspor), Dk. 42 Canberk Dilaver, Dk. 51 Ozegovic, Dk. 90+3 Uğurcan Yazğılı (Adanaspor)


ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Adanaspor golsüz berabere kaldı.

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