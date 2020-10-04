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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Yılport Samsunspor: 1 - Akhisarspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-04 18:46:52 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökhan Memişoğlu, Ferdi Karadoruk

Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 78 Ercan Yazıcı), Oğuzhan Gürbulak (Dk. 78 Muhsin Yıldırım), Gökhan Alsan (Dk. 26 İlyas Kubilay Yılmaz), Plumain (Dk. 56 Nadir Çiftçi), Guido Koçer (Dk. 78 Enes İslam İlkim), Tomane

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Rotman, Ali Kaan Güneren (Dk. 59 Bertuğ Bayar), Hadzic (Dk. 81 Mert Efe Çölbeyi), Onurcan Güler (Dk. 59 Musa Nizam), Kadir Keleş, Göksu Mutlu, Bjarnason (Dk. 81 Hasan Ali Adıgüzel), Taha Yalçıner (Dk. 84 Çekdar Orhan)

Gol: Dk. 52 İlyas Kubilay Yılmaz (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Alperen Babacan (Akhisarspor), Dk. 66 İlyas Kubilay Yavuz (Yılport Samsunspor)


SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'in 4. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti.


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