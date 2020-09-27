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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Altay: 6 - Eskişehirspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-27 20:50:40 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Selahattin Altay, Cemil Tunç

Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, Lokman Gör, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Kappel (Dk. 69 Eren Erdoğan), Scuk, Erhan Çelenk (Dk. 58 Regattin), Thiam (Dk. 33 Yılmaz Özeren), Ziya Alkurt (Dk. 58 Kazımcan Karataş), Paixao (Dk. 69 Gnanduillet)

Eskişehirspor: Melih Ağa, Bedirhan Altunbaş (Dk. 13 Furgan Polat), Emir Yıldız, Furkan Balaban, Bilal Ceylan, Mehmet Özcan, Sezgin Coşkun, Alperen Kocabaş (Dk. 70 Bedirhan Akçay), Kıvanç Karakaş (Dk. 46 İbrahim Halil Öner), Onur Bayramoğlu (Dk. 72 Buğra Çağlıyan), Talha Erdoğan

Goller: Dk. 28, 33, 45 ve 48 Paixao, Dk. 35 Erhan Çelenk, Dk. 68 Kappel (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 3 Thiam, Dk. 72 Gnanduillet (Altay), Dk. 64 Mehmet Özcan, Dk. 89 Bilal Ceylan (Eskişehirspor)


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında Altay, Eskişehirspor'u 6-0 mağlup etti.


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